 

Компания CHERY представила в Китае новый флагманский седан CHERY ARRIZO 8 2022 года

25.07.2022, 10:45, Разное
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Китайская марка Chery объявила о выходе модернизированной версии седана Chery Arrizo 8.

Первоначальный анонс транспортного средства состоялся весной, однако лишь теперь появились детальные сведения об обновлении. Седан отличается линией остекления, головной оптикой, задними фонарями, решеткой радиатора и улучшенной выхлопной системой. В базовой версии автомобиля установили 10 подушек безопасности, разъемы для зарядки смартфонов. Также модель в дорогих версиях имеет панорамную крышу, адаптивный круиз-контроль, проекционный дисплей.

Под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель, а также вариатор. Кроме того, производитель в дальнейшем намерен выпустить седан Arrizo 8 с гибридной силовой установкой. Первые продажи начнутся уже в сентябре.



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