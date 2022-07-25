В ДТП с грузовиком и автобусом в Башкирии погибли пять человек

Пассажирский автобус врезался в стоящий на трассе «КамАЗ», в результате чего пять человек погибли и 10 пострадали, сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МВД.

«По предварительным данным, микроавтобус, в салоне которого было около 20 пассажиров, совершал рейс из населенного пункта Языково в город Уфу. На 1413-м км автодороги он столкнулся с «КамАЗом», который стоял на крайней полосе на месте проведения дорожных работ. В ДТП погибли пять человек, еще 10 обратились за медицинской помощью с травами различной степени тяжести», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Ранее микроавтобус с детьми попал в ДТП в Крыму.

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