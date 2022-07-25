Харрис назвала «ежедневные случаи» беременности «серьезной проблемой» США

В Соединенных Штатах ежедневно происходят «случаи беременности женщин», что является «серьезной проблемой», сообщила вице-президент США Камала Харрис. Ее выступление транслировалось на YouTube-канале Белого дома.

Речь шла о законе об абортах. «Может быть, на нас и подадут в суд, но наше положение будет более выигрышным, чем если бы мы этого не сделали», – сообщила Харрис.

«Послушайте, у нас в стране ежедневно происходят случаи беременности женщин, и это серьезная проблема для нашей страны», – приводит ее слова Ura.ru. «И это действительно проблема, и нужно действовать быстро по этому вопросу», – добавила она.

Напомним, США захлестнули многотысячные акции протеста в ответ на решение Верховного суда отменить знаменательное решение полувековой давности по делу «Роу против Уэйда», гарантирующее Конституционное право на аборт. После этого вердикта судей законы, запрещающие аборты в США, должны вступить в силу в 17 штатах. В середине июля Палата представителей США приняла закон, разрешающий поездки из своего штата для прерывания беременности, а также норму о запрете чиновникам запрашивать причины аборта.

При этом бывший президент США Дональд Трамп назвал решение Верховного суда самой большой победой для жизни, которая стала возможна благодаря его решению номинировать трех из девяти действующих судей высшей инстанции.

—