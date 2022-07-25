Имущество более чем на 1 млн долларов похитили из апартаментов бизнесмена Зеленого в Москве

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело после хищения денег и ценных вещей на общую сумму почти 63 млн рублей из арендованных апартаментов в центре Москвы у предпринимателя, владельца нескольких операторов доставки еды Артура Зеленого, сообщил источник в правоохранительных органах.

«По факту кражи имущества и денег из сейфа в арендованных апартаментах в 1-м Красногвардейском проезде, дом 22, строение 1, Артура Зеленого возбуждено уголовное дело (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража»), – сообщил источник ТАСС.

В ходе разбирательства установлено, что неизвестный приехал на парковку на такси, поднялся на лифте общего пользования, взломал замок входной двери, проник в апартаменты, где взорвал газом сейф и похитил часы Richard Miele за 800 тыс. долларов, Rolex Sky Dweller за 94,3 тыс. долларов, Hublot King Power за 50 тыс. долларов, Breguet Tradition за 100 тыс. долларов, две пары запонок Breguet за 1,2 млн рублей, авторучку Parker за 20 тыс. рублей. Также из сумки, которая находилась в прихожей, украдены 1 млн рублей и 160 долларов. «Общая сумма ущерба составила 62 млн 934 тыс. 459 рублей», – добавил источник.

В настоящее время с места происшествия изъяты материалы камер наблюдения с парковки, куда прибыл злоумышленник.

Артур Зеленый, согласно данным открытых источников, является владельцем нескольких крупнейших операторов доставки еды по подписке: Performance Food, Level Kitchen, My Food и Easy Meal.

Ранее неизвестные с помощью сканера вскрыли автомобиль гендиректора строительной фирмы и похитили более 2,3 млн рублей в центре Москвы.

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