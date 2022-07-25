 

Стартовали продажи обновленного кроссовера Kia Seltos

25.07.2022, 9:20, Разное
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Южнокорейский автомобильный гигант Kia презентовал обновленную версию паркетника Kia Seltos.

Приобрести новый кроссовер на внутреннем рынке станет возможным с 22 июля. В Сети уже около месяца доступны официальные изображения модели Kia Seltos, которая существенно отличается от предшественника. В частности, передняя и задняя часть кузова стали более агрессивными. Об изменениях свидетельствуют фары, задние фонари, решетка радиатора и выхлопные патрубки.

Из технических данных следует выделить 1,6-литровый агрегат с отдачей 198 л.с. Автомобиль стал более экономичным, чем предшественник. Покупатели в дальнейшем смогут приобрести автомобиль с усовершенствованным 2-литровым бензиновым агрегатом.



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