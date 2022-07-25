«Проморгали немножечко» – спустя шесть лет после освобождения Пальмиры российские военные сместили мэра города, назначенного ИГИЛ*

Российский спецназ задержал мэра сирийского города Тадмор, в который территориально входят и развалины Пальмиры.

Как оказалось, 56-летнего Мохаммеда Абдализиза назначили мэром террористы ИГИЛ* ещё в 2015 году, когда они впервые захватили город. Чиновник пережил два штурма сирийскими и российскими силами, но по неизвестным причинам так и не был отстранён.

Органы госбезопасности заинтересовались мэром только после волны жалоб на него со стороны местных жителей – оказалось, что в 2021 году он вдвое повысил налог, взимавшийся для финансирования террористической деятельности, а в феврале 2022 года наложил бессрочный мораторий на самостоятельный выкуп неверных из рабства. Силовики начали подозревать его в приверженности радикальному исламизму.

Как сообщил источник в госструктурах, Абдализиза упустили из виду, поскольку в городе хватало других проблем.

– Как мэр он работал неплохо – активно боролся с воровством, выгнал из города все микрокредитные организации, – говорит собеседник издания. – На образование напирал, чтобы коран читали. Случалось, конечно, что чудил, но куда в Сирии без этого? Ну, проморгали немножечко. Сейчас исправляемся.

*запрещённая террористическая группировка

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