 

Негусто: какой недвижимостью на самом деле владеет обходящая стороной родину Пугачева

25.07.2022, 8:55, Разное
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Кажется, об Алле Пугачевой так много не говорили даже тогда, когда она была на пике своей карьеры. После того, как артистка в начале марта вместе со своим мужем Максимом Галкиным и двумя детьми покинула Россию, общественность не перестает обсуждать все, что связано со знаменитым семейством – в частности, недвижимость, которая принадлежит обоим супругам.

Например, недавно выяснилось, что замком в деревне Грязь владеет лишь Галкин, а просторной квартирой на Тверской – дочь певицы Кристина Орбакайте. Это, пожалуй, самые знаменитые объекты недвижимости, которые, как казалось многим, числятся за примадонной российской эстрады. Так что же на самом деле принадлежит Алле Борисовне?

Как сообщает “Комсомольская правда”, последние 18 лет у Пугачевой в собственности находится только одна квартира в доме, который находится меньше чем в километре от Кремля – в Филипповском переулке. Эта недвижимость – подарок Алле Борисовне от экс-зятя Руслана Байсарова. Площадь квартиры – более 300 квадратных метров. На рынке стоимость такого жилья достигает 300 миллионов рублей.

Также Пугачевой принадлежат два земельных участка: 1,2 тысячи квадратных метров (в домостроительном комбинате “Творчество”) и 882 “квадрата” (в Бережках). Тот, что побольше, предназначен для садоводства, а другой – подсобного хозяйства, пишет “Пятый канал”. Общая стоимость участков – почти пять миллионов рублей. В общем, негусто, если сравнивать с устаревшими данными о недвижимости артистки.

К слову, Алла Пугачева уже долгое время обходит стороной свою родину. Несколько месяцев артистка пробыла в Израиле, а оттуда, по как пишут СМИ, сразу отправилась в Латвию. Когда вернется певица домой, точно неизвестно.



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