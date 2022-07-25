В Запорожской области начали выдавать российские свидетельства о рождении

Российские свидетельства о рождении начали выдавать в Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«В Запорожской области начали выдавать свидетельства о рождении российского образца. Кроме того, молодые родители смогут воспользоваться всеми мерами поддержки. Речь идет о всех льготах, которыми могут пользоваться маленькие россияне», – передает РИА «Новости» слова Рогова.

Он подчеркнул, что российские свидетельства о рождении детей уже можно получить в Мелитополе, Бердянске и Энергодаре.

Ранее в понедельник глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что в городе (в котором расположена крупнейшая в Европе Запорожская АЭС) сформирована избирательная комиссия, сейчас определяются комиссии на местах.

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