 

В Запорожской области начали выдавать российские свидетельства о рождении

25.07.2022, 8:05, Новости дня
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Российские свидетельства о рождении начали выдавать в Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«В Запорожской области начали выдавать свидетельства о рождении российского образца. Кроме того, молодые родители смогут воспользоваться всеми мерами поддержки. Речь идет о всех льготах, которыми могут пользоваться маленькие россияне», – передает РИА «Новости» слова Рогова.

Он подчеркнул, что российские свидетельства о рождении детей уже можно получить в Мелитополе, Бердянске и Энергодаре.

Ранее в понедельник глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что в городе (в котором расположена крупнейшая в Европе Запорожская АЭС) сформирована избирательная комиссия, сейчас определяются комиссии на местах.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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