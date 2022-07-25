 

В Китае напомнили откровения политиков США о вмешательстве в дела других стран

25.07.2022, 8:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Генконсул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан опубликовала в Twitter цитаты американских дипломатов о вмешательстве во внутренние дела других стран.

В качестве одного из примеров она привела слова бывшего госсекретаря США Майка Помпео «мы лгали, мы обманывали, мы крали», передает РИА «Новости».

«Как человек, который помог спланировать госпереворот… это требует много времени», – процитировала экс-советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона Чжан Мэйфан.

Дипломат также напомнила, что на вопрос о вмешательства Вашингтона в выборы в других странах бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси ответил «ням, ням, ням».

На публикацию отреагировал посол Китая на Кубе Ма Хуэй. «Таков международный порядок, основанный на правилах?» – задался вопросом он.

Напомним, в середине июля Болтон, который занимал пост советника президента США по нацбезопасности при Дональде Трампе, признался, что участвовал в организации государственных переворотов в других странах, подчеркнув, что для подготовки госпереворота требуется большое количество работы.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что признания Болтона являются абсолютно новыми откровениями деятелей американской внешней политики и требуют разбора.

В свою очередь представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что слова Болтона подтверждают, что свержение власти стали основой внешней политики США.

Напомним также, представитель китайского МИД Чжао Лицзянь назвал США самой воинственной страной в мировой истории и самой большой угрозой для развития на планете. Кроме того, он напомнил об американском военном присутствии по всему миру: Штаты располагают 750 базами как минимум в 80 странах, а также 173 тыс. военнослужащих, дислоцированных в 159 государствах.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.12.21 / Депутат: Рекомендательные алгоритмы соцсетей могут манипулировать общественным сознанием

22.08.21 / Путин поручил подготовить предложения по развитию сибирских регионов

18.02.21 / “Покупка канала у Порошенко стала самой сложной сделкой в жизни Порошенко”. Соцсети обсуждают покупку экс-президентом телеканала “Прямий”

24.09.21 / В Киеве заявили о помощи ФБР в расследовании покушения на помощника Зеленского

30.05.22 / Власти Болгарии решили переселить украинцев из гостиниц в спеццентры

18.01.22 / Норвегия отметила жизненную важность переговоров РФ и США для НАТО

23.12.20 / Хинштейн посвятил стихи Шнурову

29.06.21 / Беларусь лишили права на проведение чемпионата мира по спортивной ходьбе

28.07.20 / Путин поблагодарил Макрона за помощь в реализации проекта ИТЭР

25.01.21 / “Бутерброд придется вернуть ненадкушенным” – Кулеба прокомментировал слова Навального о Крыме

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика