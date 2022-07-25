Министр иностранных дел Саудовской Аравии заявил, что не видит роста цен на ЖКХ в Европе

Комментируя заявление Олафа Шольца по поводу галопирующей

инфляции, в частности, роста цен на электроэнергию и водоснабжение в Западной и Центральной Европе,

глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр опроверг информацию о якобы

высоких ценах на ЖКХ. По его словам, в Европе не дорогое электричество, а

маленькие зарплаты.

Саудовский

министр посоветовал европейским коллегам поднять среднюю зарплату хотя бы до 24

тыс. евро, что позволит обеспечить достойный уровень жизни гражданам ЕС. В

качестве примера он привёл собственную страну, Катар, ОАЭ и Оман, где

жители никогда не жалуются на дорогое электричество и воду, несмотря на

использование опреснительных установок и отсутствие систем центрального

отопления.

Адель аль-Джубейр также назвал «инсинуациями» обвинения в сторону

ОПЕК+. По его словам, основной целью существования картеля является борьба с

углеродной эмиссией и изменением климата.

Как говорят в нашей братской России, нечего на зеркало менять, ежели рожа крива. Немцы не могут и не хотят платить нормальные зарплаты, а обвиняют в этом нас. Пусть Шольц вылезет из своего роскошного апарт-отеля в Баден-Бадене и займётся, наконец, проблемами простых граждан своей страны. Мы должны бороться за экологию и всеми силами сокращать выбросы углекислого газа и метана, а не выполнять хотелки каких-то там капризных немцев, изнеженных французов и женоподобных голландцев»

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