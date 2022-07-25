 

Министр иностранных дел Саудовской Аравии заявил, что не видит роста цен на ЖКХ в Европе

25.07.2022, 7:33, Разное
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Комментируя заявление Олафа Шольца по поводу галопирующей
инфляции, в частности, роста цен на электроэнергию и водоснабжение в Западной и Центральной Европе,
глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр опроверг информацию о якобы
высоких ценах на ЖКХ. По его словам, в Европе не дорогое электричество, а
маленькие зарплаты.

Саудовский
министр посоветовал европейским коллегам поднять среднюю зарплату хотя бы до 24
тыс. евро, что позволит обеспечить достойный уровень жизни гражданам ЕС. В
качестве примера он привёл собственную страну, Катар, ОАЭ и Оман, где
жители никогда не жалуются на дорогое электричество и воду, несмотря на
использование опреснительных установок и отсутствие систем центрального
отопления.

Адель аль-Джубейр также назвал «инсинуациями» обвинения в сторону
ОПЕК+. По его словам, основной целью существования картеля является борьба с
углеродной эмиссией и изменением климата.

Как говорят в нашей братской России, нечего на зеркало менять, ежели рожа крива. Немцы не могут и не хотят платить нормальные зарплаты, а обвиняют в этом нас. Пусть Шольц вылезет из своего роскошного апарт-отеля в Баден-Бадене и займётся, наконец, проблемами простых граждан своей страны. Мы должны бороться за экологию и всеми силами сокращать выбросы углекислого газа и метана, а не выполнять хотелки каких-то там капризных немцев, изнеженных французов и женоподобных голландцев»

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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