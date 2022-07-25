Встреча казахского пастуха с инопланетянином

Эта история произошла в июне 1979 года с пастухом по имени Сагынбай, который жил в Тургайской области Казахской ССР, недалеко от города Аркалык.

Той ночью он проснулся от яркого мигающего света, бившего в окно, и когда он выглянул наружу, он увидел странный объект, который летел неподалеку очень низко, задевая деревья, и от которого шел яркий свет.

Сагынбай тут же оделся, сел на лошадь и направился к тому месту, куда полетел объект, потому что объект летел по снижающейся траектории и пастух подумал, что это может быть потерпевший крушение самолет или упавшая после взлета с Байконура ракета.

Ориентируясь на продолжающееся яркое свечение, мужчина вскоре добрался до поля, на котором находился крупный дискообразный объект. Земля вокруг него была вся изрыта и выглядела так, словно объект совершил аварийную посадку.

Объект с такой скоростью врезался в землю, что наполовину был засыпан, однако внешне выглядел совершенно неповрежденным.

Сагынбай осторожно обошел его, держась на разумном расстоянии примерно в 100 метров и вскоре наткнулся на темный овальный объект, который был абсолютно гладким и показался ему “яйцом цвета темного угля”.

Мужчина не сразу связал дискообразный объект и это “яйцо”, поначалу посчитав его просто хорошо отполированным камнем, однако он тут же поменял свое мнение, когда увидел, что “яйцо” начинает раскрываться на две части. Далее оно исторгло из себя самое странное живое существо, которое только видел пастух.

Сагынбай описывал его как человекоподобное, но очень высокое и имеющее непропорционально длинные конечности. Его голова была в два раза больше человеческой и у него были большие светящиеся глаза.

Когда существо вышло из черного яйца, оно тут же направилось в сторону Сагынбая и его лошади. Первой реакцией Сагынбая было ускакать прочь, но потом он решил, что существо не проявляет агрессии, и более того, когда оно подошло ближе, пастух решил, что существо само выглядит напуганным и скорее всего оно ранено и ищет помощи.

Сагынбай заговорил с существом и предложил ему сесть на свою лошадь и существо его неожиданно послушалось. Когда оно забралось на лошадь, пастух взял лошадь за уздечку и повел к своему дому.

Там мужчину уже поджидала его жена, которая была встревожена его внезапным уходом посредине ночи, но еще больше она была напугана и удивлена, когда увидела кого оно с собой привез. Однако она не смогла ни убежать, ни сделать что-то еще, потому что вдруг ощутила себя под каким-то “психическим контролем”.

Находясь под этим контролем, женщина вместе с мужем завела существо в дом и начала готовить еду, чтобы “гость” перекусил. Она приготовила традиционное казахское блюдо бешбармак, состоящее из вареного мяса, картофеля и теста.

Когда она поставила блюдо перед “гостем”, тот начал его есть как человек, однако съев картофель и куски вареного теста, он совсем не притронулся к мясу.

Потом муж и жена сказали “гостю” ложиться спать и даже приготовили ему кровать, но существо не двинулось с места и продолжило сидеть за столом, только закрыв глаза и впав в состояние транса. Озадаченный пастух и его жена не знали, что им делать дальше с этим существом и в итоге решили пойти в свою спальню и лечь спать.

На следующее утро к их дому подъехала машина с военными и едва завидев ее издалека, Сагынбай сразу же понял, что они ищут то самое странное существо, которое продолжало сидеть за столом в его доме. То ли повинуясь “психическому контролю”, то ли просто подозревая, что военные не сделают этому существу ничего хорошего, пастух решил спрятать “гостя”.

Он каким-то образом “разбудил” его, взял за руку и вывел в сарай, велев сидеть тихо. Вскоре подъехали военные и стали расспрашивать пастуха о том, не видели ли он или его жена что-нибудь необычное предыдущим вечером. На это пастух ответил, что нет.

Покинув дом пастуха, военные не уехали, пока не обошли каждый дом в этой маленькой деревне и не расспросили всех жителей, получив от них такой же ответ, что и от Сагынбая.

В течение следующих двух недель этот странный “гость” жил в сарая Сагынбая, время от времени выбираясь из него, чтобы “поразмять ноги”. Он даже пытался “общаться” с другими жителями деревни, хотя не говорил, а использовал простые жесты.

Как позже писал казахский уфолог, который изучал эту историю, пастух говорил, что за это время “гость” даже научился играть с ним в карты, шахматы и шашки.

А затем в один прекрасный день он внезапно исчез без следа.

26 июня 1979 года в Казахстане случился еще один примечательный инцидент с пришельцами, который, вероятно, был связан с тем же инопланетянином, что гостил у пастуха.

Группа детей из пионерского лагеря “Березка”, который находился неподалеку от Державинска, заявила, что к ним подошли четыре существа ростом 3 метра со светящимися красными глазами. Из одежды на них были лишь маленькие белые “юбочки”. Они были не агрессивными и, казалось, хотели просто пообщаться с детьми.

Всего было 12 детей-очевидцев плюс пионервожатая и все они видели одно и то же. Испугавшись вида существ, они побежали обратно в лагерь и один из пришельцев последовал было за ними, но потом отстал. После этого все четверо пришельцев растаяли в воздухе.

Вечером того же дня одна из вожатых в лагере увидела то же самое существо сидевшим на стуле около лагерной столовой. Пока она бегала за подмогой, существо пропало, а ножки стула вошли в землю до половины, словно на нем сидел кто-то чрезвычайно тяжелый.

Так как Державинск был в ту пору засекреченным городом из-за хранилища ядерных ракет, все эти сообщения встревожили местные власти и они начали расследование. Однако они так и не пришли к конкретному выводу, было ли все случившееся просто выдумкой детей или чем-то реальным.