 

Пентагон официально открывает отделение по расследованию НЛО

25.07.2022, 7:13, Разное
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Согласно заявлению, опубликованному Министерством обороны США 20 июля 2022 года, Пентагон вскоре откроет особое отделение (офис), специализирующееся исключительно на расследовании наблюдений за НЛО.

Это отделение, получившее название All-domain Anomaly Resolution Office (AARO), будет служить центральным центром, который собирает, расследует и обрабатывает сообщения о наблюдениях НЛО, поступающие от армии, флота и ВВС США.

Согласно заявлению, отделение будет синхронизировать усилия федерального правительства “по обнаружению, идентификации и атрибуции объектов, представляющих интерес … и, при необходимости, по смягчению любых связанных с этим угроз безопасности операций и национальной безопасности”.

Указано также, что “это включает аномальные, неопознанные космические, воздушные, подводные и трансмедиальные объекты”.

За последние несколько лет правительство США вновь проявило повышенный интерес к НЛО после “утечки” в 2017 году трех видеороликов, показывающих таинственные бескрылые НЛО (так называемые НЛО в форме драже Тик-Так), передвигающиеся на гиперзвуковых скоростях рядом с авианосцами США.

Военно-морской флот США официально подтвердил и рассекретил эти видеозаписи в апреле 2020 года, но не предоставил никаких объяснений, что это могут быть за таинственные объекты.

В 2020 году Специальный комитет Сената США по разведке призвал к расследованию НЛО — или неопознанных воздушных явлений (UAP), как ныне предпочитает называть их американское правительство, — сославшись на опасения, что не существует единого правительственного подхода к сбору и анализу сообщений о таких наблюдениях.

В июне 2021 года Пентагон опубликовал отчет о более чем 140 наблюдениях НЛО летчиками ВМС США — и пришел к выводу, что ни в одном из этих случаев не было доказательств инопланетной активности.

Также, по запросу заинтересованных активистов, в США было опубликовало более 1500 страниц архивных материалов, связанных с НЛО, включая странные сообщения о том, что некоторые встречи с НЛО оставили на телах очевидцев радиационные ожоги, а некоторые женщины оказались внезапно беременными.

Согласно заявлению, новым офисом будет руководить Шон М. Киркпатрик, главный научный сотрудник Центра ракетно-космической разведки Агентства военной разведки.



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