Пентагон официально открывает отделение по расследованию НЛО

Согласно заявлению, опубликованному Министерством обороны США 20 июля 2022 года, Пентагон вскоре откроет особое отделение (офис), специализирующееся исключительно на расследовании наблюдений за НЛО.

Это отделение, получившее название All-domain Anomaly Resolution Office (AARO), будет служить центральным центром, который собирает, расследует и обрабатывает сообщения о наблюдениях НЛО, поступающие от армии, флота и ВВС США.

Согласно заявлению, отделение будет синхронизировать усилия федерального правительства “по обнаружению, идентификации и атрибуции объектов, представляющих интерес … и, при необходимости, по смягчению любых связанных с этим угроз безопасности операций и национальной безопасности”.

Указано также, что “это включает аномальные, неопознанные космические, воздушные, подводные и трансмедиальные объекты”.

За последние несколько лет правительство США вновь проявило повышенный интерес к НЛО после “утечки” в 2017 году трех видеороликов, показывающих таинственные бескрылые НЛО (так называемые НЛО в форме драже Тик-Так), передвигающиеся на гиперзвуковых скоростях рядом с авианосцами США.

Военно-морской флот США официально подтвердил и рассекретил эти видеозаписи в апреле 2020 года, но не предоставил никаких объяснений, что это могут быть за таинственные объекты.

В 2020 году Специальный комитет Сената США по разведке призвал к расследованию НЛО — или неопознанных воздушных явлений (UAP), как ныне предпочитает называть их американское правительство, — сославшись на опасения, что не существует единого правительственного подхода к сбору и анализу сообщений о таких наблюдениях.

В июне 2021 года Пентагон опубликовал отчет о более чем 140 наблюдениях НЛО летчиками ВМС США — и пришел к выводу, что ни в одном из этих случаев не было доказательств инопланетной активности.

Также, по запросу заинтересованных активистов, в США было опубликовало более 1500 страниц архивных материалов, связанных с НЛО, включая странные сообщения о том, что некоторые встречи с НЛО оставили на телах очевидцев радиационные ожоги, а некоторые женщины оказались внезапно беременными.

Согласно заявлению, новым офисом будет руководить Шон М. Киркпатрик, главный научный сотрудник Центра ракетно-космической разведки Агентства военной разведки.