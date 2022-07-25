Индийский пророк Абигья Ананд рассказал, какие изменения произойдут в мире в 2023 году

Пророк Абигья Ананд спрогнозировал какие изменения произойдут в мире к апрелю 2023 года.

– Изменение человеческой цивилизации и духовное просветление, – пророк Абигья Ананд об изменениях к 2023 году.

Индийский пророк Абигья Ананд известен всему миру своими сверхъестественными способностями, которые помогают ему точно определять будущее. Так, например, Ананд предрек начало пандемии коронавируса еще за год до ее начала.

Экстрасенс предрек несколько неприятностей для нашей планеты. Он убежден, что планеты в Солнечной системе выстраиваются таким образом, что Земле стоит ожидать очередных неприятностей. Такое положение дел способно поменять указанный им период, а также оказать воздействие на следующие 20 лет развития всей человеческой цивилизации.

Индус рассказал, что к 2023 году ситуация в мире может ухудшиться, но при этом людям, чтобы оставаться в гармонии с самим собой нужно будет вырасти духовно, а также найти новые пути для самосовершенствования. Безусловно, изменить события прошлого не удастся, но оставаться в тонусе и не падать духом от окружающего хаоса вполне будет реалистично.