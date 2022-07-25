69 процентов американцев боятся, что события на Украине приведут к ядерной войне

Почти 70% американцев обеспокоены тем, что боевые действия на Украине могут привести к ядерной войне, пишет CNBC. Граждане США опасаются, что мир находится на начальном этапе третьей мировой. В Белом доме их пытаются успокоить, подчёркивая, что большой угрозы не существует. Но активисты из миротворческих организаций подмечают опасный тренд и утверждают, что ядерная гонка ускорилась ещё до событий на Украине.

По результатам опроса, 69% американцев обеспокоены тем, что боевые действия на Украине могут привести к ядерной войне. И они боятся, что мы, возможно, находимся на начальном этапе третьей мировой войны. Но администрация Байдена заверяет американцев, что большой угрозы не существует.

ДЖЕН ПСАКИ, пресс-секретарь Белого дома: Мы оцениваем то направлением, в котором движется Владимир Путин. И на данный момент мы не видим причин для изменения нашего уровня опасности.

ДЖЕССИКА СЛЕЙТ, «Международное движение за глобальный ноль»: Даже до начала боевых действий на Украине за последние несколько лет нормы и соглашения, которые ограничивали распространение ядерного оружия, пошатнулись.

СЬЮЗИ СНАЙДЕР, «Международная кампания по ликвидации ядерного оружия»: Это оружие создано не для того, чтобы убивать солдат. Он создано для уничтожения городов или критически важной инфраструктуры.

ТРИСТАН ГАЙЕТТ, движение «По ту сторону бомбы»: Если вы активист, которого беспокоит глобальное потепление или репродуктивное здравоохранение или государственные расходы, вас должно беспокоить и ядерное оружие.

АЛЕХАНДРА МУНЬОС, миротворческая организация PAX: До тех пор, пока это оружие существует, оно может быть использовано.

Вероятность ядерной атаки очень небольшая, но вот как гипотетически может выглядеть она и ответ на неё США.

Дата выхода в эфир 24 июля 2022 года.