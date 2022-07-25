Страны ЕС призвали Брюссель учитывать их зависимость от российского газа

Члены ЕС считают, что Брюссель в своих планах по снижению спроса на газ должен учитывать степень зависимости каждой страны от российского газа, пишут СМИ.

Также, по мнению стран Евросоюза, руководство ЕС при оценке целевых показателей должно учитывать объемы газа, уже направленные в хранилища, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

Члены ЕС добиваются исключений из планов Брюсселя, считая, что ограничения не должны распространяться на государства, у которых есть возможность поставлять газ другим. Кроме того, предлагается не вводить ограничения в отношении критически важных для единого рынка ЕС отраслей.

При этом высказывается мнение, что «страны-члены должны быть свободны в выборе надлежащих мер для достижения сокращения спроса». Как минимум пять стран должны сделать запрос, чтобы предложенные ЕС показания стали обязательными. При этом большинство государств-членов должны будут одобрить это требование.

Напомним, в опубликованном плане действий Еврокомиссии по подготовке к прекращению поставок российского газа говорится, что «новое законодательство ставит цель для всех стран-членов сократить спрос на газ на 15% с 1 августа 2022 года до 31 марта 2023 года. Страны до конца сентября должны представить планы добровольного сокращения газа». Евросоюз принял решение готовиться впервые провести зиму без российского газа.

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