Поставщик Пентагона оценил защиту США от гиперзвукового оружия

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25.07.2022, 6:37, Новости дня
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Разработка систем защиты от гиперзвукового оружия в США находится в зачаточном состоянии, сообщил президент компании – поставщика Пентагона Raytheon Уэс Кремер.

Кремер сказал, что соответствующий проект компании пока является единственным в этой области в США, которая находится «в зачаточном состоянии». По его мнению, основой защиты станут системы раннего обнаружения ракет из космоса, для чего будут использоваться большие спутниковые группировки.

Как сообщил президент Raytheon, уязвимым местом гиперзвуковых ракет является система рассеяния тепла, «даже небольшое повреждение» которой выведет ракету из строя, передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.

В свою очередь глава британской компании Cohort, которая поставляет технику ВМС Великобритании, Энди Томис сообщил, что Cohort тоже ведет работу над противодействием гиперзвуковым вооружениям. По его словам, «это очень сложная задача».

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что благодаря технологиям и конструкторам Россия обладает гиперзвуковым оружием, аналогов которому до сих пор нет в мире.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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