 

В Times признали сокрытие на Западе правды об успехах России на Украине

25.07.2022, 5:15, Новости дня
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Западные СМИ скрывают информацию о крупных успехах РФ в Украине и преувеличивают возможности украинских войск, сообщил британский журналист Род Лиддл в статье в Times.

Лиддл указал, что «крупные успехи русских освещаются значительно скромнее», причем чем успешнее действуют российские силы, тем больше на Западе пишут о воображаемых «зверствах» военных. По его словам, подобные новости «лезут в «топ» заголовков, искажая реальную картину боев», передает РИА «Новости».

Кроме того, Лиддл заявил: «Вся проблема состоит в том, что нам тоже не говорят правду. Каждое заявление украинского политика, каким бы откровенно нелепым оно ни было, принимается нами за чистую монету». По его мнению, взгляд Запада на конфликт не беспристрастен, а формируется принятием желаемого за действительное.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что географические задачи специальной военной операции РФ на Украине изменились, в том числе из-за поставок Киеву HIMARS, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что цели спецоперации по защите граждан Донбасса, денацификации и демилитаризации Украины будут достигнуты.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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