 

Захарова указала на «революционность» заявлений Трампа и Гора

25.07.2022, 5:15, Новости дня
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что демократ Альберт Гор, бывший вице-президент США, и республиканец Дональд Трамп, экс-президент страны, сделали «революционные» для политики США заявления.

Захарова отметила, что политики принадлежат к соперничающим партиям. «Удивительно, – отметила она в Telegram. – Оба одновременно заявили две революционные для США вещи: американская демократия разрушена, и есть только два пола – мужской и женский». Захарова предположила: «Догадываться стали о чем-то, наверное».

Гор в интервью NBC сказал, что «общественное мнение меняется», а американская демократия «сломана». Он призвал «обратить внимание на кризис с демократией». Гор посетовал, что «кажется невозможным Конгрессу провести запрет на оружие войны, штурмовые винтовки, которые используются для убийства детей в классах». По его мнению, в США руководит «правительство меньшинства», причем «ситуация ухудшается», передает РИА «Новости».

В свою очередь, Трамп на студенческой конференции во Флориде заявил, что есть лишь два гендера – женский и мужской. Его слова встретили громкими аплодисментами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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