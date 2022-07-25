КНДР обвинила США в биологическом терроризме

США создали биолаборатории в десятках стран и регионов мира, включая Украину, активно ускоряют разработку биохимического оружия, угрожающего жизни и безопасности человечества, заявило государственное Центральное телеграфное агентство Кореи (КНДР).

ЦТАК назвало США «государством – биологическим террористом», которое ведет «человечество к гибели». Со ссылкой на секретный документ из государственного архива США, полученный в 2010 году, ЦТАК сообщает, что в 1951 году американское командование объединенных сил ООН отдало приказ провести крупномасштабное испытание в бою в Корее «эффективности особого патогена для ведения бактериологической войны».

Как заявило государственное агентство КНДР, Вашингтон хочет скрыть факты использования бактериологического оружия, «придирается» к России, называя ее «государством – военным преступником» и распространяет дезинформацию, передает РИА «Новости».

По мнению ЦТАК, расположение биолабораторий США совпадает с картой вспышек заболеваний и вирусов, возникающих в мире в последние годы. Указывается, что большинство биолабораторий «сосредоточенно в районах вокруг антиамериканских самостоятельных стран». По мнению ЦТАК, «неслучайны утверждения о том, что за кулисами… кризиса здравоохранения и крупного потрясения» от коронавируса «стоят США».

Напомним, в Минобороны РФ заявили, что курируемые США биолаборатории на Украине изучали вирусы, способные передаваться через комаров, распространяющих в том числе лихорадку Денге. Также в российском оборонном ведомстве отмечали, что на социально незащищенных гражданах Украины проводились испытания высокоактивных веществ нейромодуляторов, которые вызывали необратимые поражения центральной нервной системы.

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