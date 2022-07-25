 

Мозг человека отличает поддельные фотографии от настоящих

25.07.2022, 5:05, Разное
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Эксперты из Австралии в результате нового исследования пришли к выводу, что мозг людей может найти подделку быстрее и эффективнее, чем они сами. Данную теорию проверили в процессе эксперимента, в котором необходимо было угадать, какое фото является поддельным, а какое – настоящим.

Для участия в эксперименте пригласили обычных людей, которым показывали фотографии. На части из них находились другие люди, а на других снимках были изображены портреты, созданные с помощью системы искусственного интеллекта. В итоге мозг людей проявлял странную активность при просмотре подделок раньше, чем человек, и быстрее распознавал фэйк.

По мнению специалистов, эти данные в будущем можно применить для обучения нейронных сетей с целью обнаружения дипфэйков и поддельных фотографий, которых в интернете появляется все больше.



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