 

Мнение: Заговор против Шойгу?

25.07.2022, 4:30, Разное
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В воскресенье 24 июля в 12:40 на сайте Минобороны России появилось официальное сообщение о ракетном ударе по порту Одессы.

Дословно:  «…В морском порту города Одесса на территории судоремонтного завода высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль и склад поставленных США киевскому режиму противокорабельных ракет «Harpoon». Также выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава военно-морских сил Украины»


отсюда.

Это что же получается? Министр обороны России Сергей Шойгу почти сутки знать не знал про ракетный удар по одесскому порту? И, не зная, ввел в заблуждение министра обороны Турции Хулуси Акара? Который в субботу оповестил весь мир: «В контактах, состоявшихся у нас сегодня с Россией, было заявлено, что она не имеет никакого отношения к нападению. Они тщательно расследуют инцидент»(отсюда).

Выходит, что ракеты «большой дальности морского базирования» могут совершить удары, не ставя в известность руководство МО?

Что это? Провокация против Шойгу? Заговор генералов против министра? Которые не могли не понимать, что ракетный удар по одесскому порту на следующий день после подписания соглашений в Стамбуле,  однозначно будет расценен всем миром не как удар по военным целям, а именно как удар по соглашениям, подписанным в Стамубле в присутствии президента Турции и генсека ООН…

На снимке: министр обороны РФ Сергей Шойгу, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш , министр обороны Турции Хулуси Акар и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время подписания соглашения о создании зернового коридора для вывоза по Черному морю зерна из Украины. Фотография отсюда .

Источник: Ирек Муртазин



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