Мнение: Рейдерская атака на Gazprom Germania

Рейдерская атака на Gazprom Germania

Gazprom Germania GmbH — оператор нескольких крупных газохранилищ в Германии. Ранее компания принадлежала «Газпром экспорту». В холдинг входят также сбытовая компания Wingas, оператор подземных хранилищ газа Astora, трейдинговое подразделение Gazprom Marketing & Trading, и глобальный трейдер СПГ Gazprom Global СПГ.

4 апреля 2022 г. Минэкономики ФРГ передало (https://neftegaz.ru/news/gosreg/733646-minekonomiki-frg-podgotovilo-zakonoproekt-dopuskayushchiy-natsionalizatsiyu-energokompaniy/) Gazprom Germania GmbH и все ее "дочки", включая Gazprom Marketing & Trading Ltd. в доверительное управление Федеральному сетевому агентству (BNetzA). Изначально вопрос стоял о национализации компании, но эту формулировку немецкая сторона не использовала из-за опасений серьезного ухудшения российско-германских отношений. Планировалось, что Gazprom Germania будет находиться под управлением BNetzA до 30 сентября 2022 г. Однако затем власти Германии продлили (https://neftegaz.ru/news/gosreg/740795-securing-energy-for-europe-vlasti-frg-opredelilis-s-budushchim-byvshey-dochki-gazproma-gazprom-germa/) период внешнего управления компанией на неопределенный срок и переименовали ее в Securing Energy for Europe GmbH (SEFE).

Вместе с Gazprom Germania под контроль правительства Германии перешли и чартеры на танкеры-газовозы Amur River, Ob River и Clean Energy, ходящие под флагом Маршалловых островов. Amur River и Ob River были зафрахтованы Gazprom Marketing & Trading до 2028 г., а судно Clean Energy – до 2026 г.

29 июня газета Financial Times писала (https://www.ft.com/content/3911551b-8472-4d09-9c7a-692cf51d0c90), что переименованная компания Gazprom Germania GmbH возобновила деятельность. Её глава Э. Лэге в интервью FT сообщил, что предприятие вернулось и готово возобновить свою деятельность после получения кредита в 10 млрд евро от немецкой государственной банковской группы KfW. Кредит обеспечил SEFE необходимую ликвидность и помог ей оплатить более дорогой газ, который она закупает.

Параллельно с процессом переименования и кредитования активов, полученных в результате этого масштабного рейдерского захвата с участием немецкого государства, министерство финансов США опубликовало лицензию на проведение сделок с Gazprom Germania GmbH. Разрешение будет действовать до 30 сентября 2022 года. Лицензия распространяется головную компанию и на все структуры, принадлежащие ей на 50% и более. Компания теперь может размещать новые долговые обязательства и выпускать акции.

Стоит обратить внимание на оперативность и согласованность действий. Перемены подобного масштаба требуют планирования и тщательной подготовки в течение как минимум 2-3 лет. Из чего мы можем заключить, что данная операция планировалась задолго до начала военных действий на Украине при активном участи всех заинтересованных сторон.

Сообщение о снятии санкций с бывшей Gazprom Germania было интерпретировано в российском медиапространстве как позитивная новость, хотя в реальности нет никаких поводов для радости. Все как в лихие 90-е: угнали машину, перебили номера и определили в банк в качестве обеспечения по кредиту.

Поэтому вполне обоснованно Россия оперативно ввела санкции (https://www.rbc.ru/politics/11/05/2022/627be8b09a7947b76b0e88c7) как против бывшей Gazprom Germania, так и против ее дочерних предприятий на территории ЕС. Был введен полный запрет на новые сделки сделки и на исполнение существующих контрактов. Зафрахтованным указанными выше предприятиями судам запрещено заходить в российские порты.

Действия Германии говорят о том, что в принципе ЕС готов закупать газ по рыночным ценам и даже в кредит. Но для этого нужно "отжать" инфраструктуру Газпрома, что и было сделано при непосредственном участии немецкого государства и Минфина США. Сейчас подобная ситуация назревает в отношении Rosneft Deutschland и ряда других российских активов в ЕС.

На этом фоне все разговоры о том, что Россия должна продолжать поставки газа по газопроводам не более, чем попытка шантажа со стороны рейдеров, которые прикрываются населением ЕС.

https://t.me/rybar/36053 – цинк

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