Мнение: О новом позорище Сергея Лаврова… Где же дно?



Фото © М.Захарова

И каждый раз, когда думаешь, что нынешняя российская дипломатия нашла не просто «дно», а даже «днище», она продолжает копать ещё глубже. Как сейчас…

Эпиграфом к заглавному фото вполне может послужить «Ойо, Ойо: шире Вселенной горе моё». Именно такая ария в исполнении не чуждого муз действующего главы МИД РФ Сергея Лаврова, также известного как Серж Калантарян, была бы вполне уместным лирическим фоном к «первому в истории» визиту российского высокопоставленного лица в… Конго.

Что с ним не так?

Да чуть больше, чем всё.

Начнём с бородатого анекдота про экзамен в МГИМО, где студенту предложили составить ответ на ноту протеста правительства Конго, направленную в посольство #СССР в Браззавиле из-за того, что капитан советской подлодке по ошибке выпустил парочку ракет и снёс две деревни в республике вместе с жителями. Тот справился буквально за пару минут, на что экзаменатор вальяжно пророкотал:

— За предмет ставлю Вам, голубчик, «отлично», а вот русский язык следовало бы подтянуть: сразу три ошибки. Во-первых, «на х***й» в данном контексте лучше писать слитно. Во-вторых «не е***ёт» всегда пишется раздельно. И в-третьих, «С***ка чернож***ая» следовало бы выделять прописными — всё-таки к президенту страны обращаетесь.

И вот теперь «в Конго» за поддержкой приехал тот, кого именно так и учили.

Ну да ладно, «коли шансы на нуле, ищут злато и в золе» © — сказал по аналогичному поводу один правитель. Тем более, что вектор поиска задал он сам. А тут ещё и президент Конго — такой же «засиделец»: Дени Сассу-Нгессо пришёл к власти ещё в 1979 году!

Но…

Сергея Лаврова приняли не в столице, а в городе Ойо. Да, это родина президента страны, однако, по дипломатическому протоколу ранг визита это сразу снижает. Не случайно его окрестили «рабочим».

И, кроме того, российского министра поставили в неловкое положение сразу. Он-то прилетел на «встречу без галстуков». А тут его конголеззский коллега — при полном официозе сухо изложил позицию страны. Что стало фоном к переговорам, намеченным на понедельник.

То есть, и даже Конго…?

К каким ещё «пигмеям» отправится за поддержкой гений российской дипломатии, сумевший довести её до нынешнего плачевного состояния?

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