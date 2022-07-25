 

Мнение: Теплый приём

25.07.2022, 4:10, Разное
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Российские СМИ буквально взахлеб сообщают о теплом приеме российского министра иностранных дел в Лиге арабских государств. Что, конечно, по нынешним временам просто эксклюзив.

Однако здесь стоит понимать, что теперь страны Третьего мира — это наш уровень. Иран, Турция, арабские государства — это предел, выше которого на равных с Россией уже никто не разговаривает. Потому что не рассматривают ее ровней.

Этот статус подчеркивается и структурой вооруженного конфликта на территории Украины. Запад ведет войну непрямым способом — опосредовано. Вооружая Украину, посылая советников, обучая украинских военнослужащих — но не принимая участие в конфликте прямо. Россия же является стороной этого конфликта, причем ничего впечатляющего в его ходе не продемонстрировала, а значит — никакой безоговорочной капитуляции от противника не добьется. И значит — потребуется посредник-миротворец, который будет как-то этот конфликт разруливать и гарантировать. Арбитр над сторонами.

Это и есть понижение статуса, так что неудивительно, что теперь российская ровня — это вчерашняя (да и сегодняшняя) мировая периферия.

Темпы, с которыми страна опускается в мировой иерархии, достаточно высоки. Еще пару лет — и министра иностранных дел будут радушно принимать в Габоне, Кот-д-Ивуаре, Эфиопии. И наша пропаганда будет взахлеб расписывать этот теплый приём. Дальше останется только ЦАР, Шри Ланка или Гаити. А что — хорошие ребята.

Источник: Эль Мюрид



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