 

Появились сообщения об освобождении Углегорской ТЭС в ДНР

25.07.2022, 3:45, Новости дня
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Углегорская ТЭС находится под контролем союзных сил РФ и республик Донбасса, сообщают СМИ. Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что станция «блокирована», но «не зачищена».

Военный корреспондент RT Мурад Газдиев со ссылкой на «ребят с места» сообщил, что ТЭС «освобождена», ее «штурмовали «Оркестр» и НМ ДНР при поддержке артиллерии».

При этом Приходько сообщил в Telegram, что «территория станции полностью блокирована», но «пока не зачищена». Также Приходько рассказал, что «Новолуганское на 50% находится под контролем НМ ДНР».

Кроме того, он сообщил, что «по неподтвержденной пока информации, ВСУ отходит от Семигорья». «Если до утра этого не будет сделано в Новолуганском, то ВСУ рискуют попасть в очередное окружение», – говорится в сообщении.

Напомним, в июле Минобороны сообщало о контрбатарейной борьбе и подавлении украинских батарей РСЗО и артиллерийских батарей в районах населенных пунктов Новолуганское, Семигорье, Першетравное, Зайцево и Кодема ДНР.

Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

В июле глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что географические задачи специальной военной операции РФ на Украине изменились, в том числе из-за поставок Киеву HIMARS, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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