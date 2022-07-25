Власти Херсонской области рассказали о провале украинского контрнаступления

Войска Украины предприняли попытку контрнаступления, но оно провалилось, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Стремоусов рассказал, что «на днях украинские нацисты предприняли очередную провальную попытку наступления», но «попытка атаковать потерпела крах». Он напомнил, что «Херсонская область – это степь, и любые передвижения украинской армии заканчиваются безуспешными атаками», которые «приводят лишь к большим потерям в рядах украинской армии», передает РИА «Новости».

«Режим Зеленского просто бездумно бросает людей на верную смерть», – сказал Стремоусов, добавив, что «укрнацисты» хотят выпросить больше денег у Запада и «побольше набить свои карманы». Он назвал «фантазиями» намерение Киева вернуть контроль над Херсонской областью, подчеркнув, что у Украины «нет сил и регулярной профессиональной армии, которая могла бы каким-то образом противодействовать» РФ и провести контрнаступление. Стремоусов указал, что «ни одного успешного прорыва или контрнаступления у украинских войск с начала спецоперации не было».

В июле глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что географические задачи специальной военной операции РФ на Украине изменились, в том числе из-за поставок Киеву HIMARS, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР.

Напомним, Херсонская область рассчитывает стать одним из субъектов Российской Федерации до конца года, перед этим будет проведен референдум. В главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области также сообщили, что прорабатывается вопрос о референдуме по воссоединению региона с Россией.

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