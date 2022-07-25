 

Бастрыкин назвал возможных партнеров России для проведения трибунала по Украине

25.07.2022, 3:45, Новости дня
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Проводить трибунал над украинскими преступниками под эгидой ООН – сомнительная идея, лучше работать над его организацией с российскими партнерами, сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Бастрыкин считает, что «создание такого трибунала под эгидой ООН в текущей перспективе крайне сомнительно», учитывая что Запад «спонсирует украинский национализм и поддерживет киевский режим». По мнению главы СК, вопрос «более уместно было бы прорабатывать с российскими партнерами по таким организациям, как СНГ, ОДКБ, БРИКС, ШОС», пишет «Российская газета».

По его мнению, трибунал «можно было бы оформить соглашением между Россией, странами – членами указанных организаций», ДНР и ЛНР. Бастрыкин полагает, что «целесообразно привлечь и другие страны, демонстрирующие независимую позицию по украинскому вопросу, основывающуюся на нормах международного права». Он считает, что такими странами могут быть Сирия, Иран и Боливия.

Бастрыкин заявил, что «создание международного судебного органа продемонстрировало бы всему мировому сообществу неотвратимость наказания за преступления против мира и безопасности человечества, решимость РФ и подлинных партнеров нашей страны в искоренении нацизма, национализма и ксенофобии».

Напомним, глава комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что при подготовке к международному трибуналу, который проведут над украинскими военными преступниками, за основу взят Нюрнбергский процесс.

Власти ДНР рассчитывают провести до конца лета несколько промежуточных трибуналов над членами украинских вооруженных формирований, причастными к совершению военных преступлений. В частности, планируется провести Мариупольский трибунал (на нем рассмотрят и преступления, совершенные в Волновахе). Судить будут как членов нацбатов, так и военных ВСУ, которые совершали не менее жестокие преступления, чем националистические батальоны.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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