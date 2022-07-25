С чем связано возникновение наркотической зависимости, выяснили эксперты

Научные сотрудники Университета штата Огайо провели исследование, в результате которого было выяснено, что между хроническими болями и употреблением опиоидов есть связь.

В журнале PAIN Reports американские специалисты подробно описали результаты своих исследований. Они провели анкетирование 141 одного пациента наркологической клиники и выяснили, как каждый описал качество своей жизни, характер и силу болей.

Стало известно, что люди с центральной сенсибилизацией реже прекращают употреблять наркотики из-за того, что им крайне тяжело это сделать. Данное заболевание считают основным фактором, мешающим терапии зависимости от употребления опиоидов. В будущем от данных средств попытаются отказаться полностью, а также разработать эффективные способы лечения центральной сенсибилизации.