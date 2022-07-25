 

Стало известно, сколько денег нужно людям для идеальной жизни

25.07.2022, 3:36, Разное
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Специалисты из Университета Бата в Великобритании опросили 7,8 тысяч человек и выяснили, сколько им необходимо денег для того, чтоб сделать свою жизнь идеальной, решить все финансовые проблемы и исполнить мечты. Результаты они опубликовали в журнале Nature Sustainability.

В ходе опроса специалисты узнавали у людей из 33 стран и шести материков, сколько им необходимо денег и попросили предоставить, что они выиграли эту сумму. Результаты исследования продемонстрировали, что огромные деньги в 100 миллиардов долларов и больше хотели бы иметь только опрошенные из Индонезии и Китая.

Участники опроса из 86% других стран сказали, что им бы хватило 10 миллионов долларов, а остальные люди решили бы все проблемы и начали бы идеальную жизнь всего с одним миллионом долларов в кармане. Развитость страны не влияла на ответы людей, заверили ученые.



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