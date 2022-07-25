Мнение: О ходе СВО. 24.07.2022

Ответы на вопросы по ходу СВО для канала военкора Юрия Котенка.

О ходе СВО. 24.07.2022

– В случае завершения оперативной паузы и возобновления активных боевых действий возможна ли интенсивность боёв на уровне начала СВО?

– Продолжение интенсивных боевых действий объективно неизбежно, так как замораживать конфликт в текущей конфигурации линии фронта РФ совершенно не выгодно. Поэтому будут прилагаться серьезные усилия на ряде направлений для дальнейшего освобождения украинских территорий.

Перегруппировка сил после завершения битвы за Северодонецк и Лисичанск близится к завершению. Можно ожидать роста активности наступления ВС РФ на линии Северск—Соледар, на Славянско-Барвенковском направлении, под Артемовском и т.д.

Наступать по всем направлениям ВС РФ вряд ли будут, так как для этого необходимо дальнейшее наращивание численности группировки.

– Означают ли стамбульские договоренности об экспорте зерна, что до зимы РФ не будет предпринимать активных действий по освобождению Одессы?

– Как показали вчерашние удары по Одессе, «Стамбул-1» не означает прекращения боевых действий в Одессе и Одесской области.

Заключенные в Стамбуле соглашения не мешают нанесению таких ударов по военным объектам. Соответственно, нет препятствий и для развития наступательных операций в направлении Одессы, если командование ВС РФ решит сделать ставку на это направление после завершения операции на Донбассе. Разумеется, это не так просто сделать в силу сопротивления ВСУ и особенностей местности вокруг Одессы, но при достаточном массировании войск на этом направлении ВС РФ вполне по силам взять и Николаев, и Одессу.

– Каково моральное состояние ВСУ? Как высокие потери влияют на боевой дух в частях и подразделениях противника?

– На текущем этапе моральное стояние ВСУ можно охарактеризовать как сложное. Тяжелые потери в живой силе, естественно, бьют по моральному духу тех частей, которые их понесли. Отсюда и жалобы с фронта, и отказ выдвигаться на передовую, и требования вывести в места постоянной дислокации, потому что фронтовая реальность не соответствует пропагандистским картинкам в СМИ. Впрочем, это касается не всех частей.

Там, где высок процент обстрелянной пехоты, есть иностранные наемники или банды мотивированных нацистов, признаков критического надлома пока не наблюдается. Это говорит о необходимости продолжения и усиления ежесуточного перемалывания живой силы противника на фронте, что ВС РФ и предпринимают. Мы делаем ставку на длительное огневое наступление, на огневой вал, которые направлены именно на перемалывание живой силы противника, что и влечет проявления признаков упадка морального духа в частях ВСУ и фольксштурма.

– Если абстрагироваться от заявлений Арестовича и т.д., на что рассчитывает киевский режим на херсонском направлении?

– Активные действия противника в направлении Херсона весьма вероятны, но не со стороны Николаева, а на Криворожском и Никопольском направлениях. Николаевская группировка в силу ежедневных ударов по ней вряд ли способна активно наступать на Херсон. Сейчас активность ВСУ проявляется в виде локальных атак, в основном неудачных, но противник, очевидно, готовится к более серьезным действиям. Но все же не стоит исключать того, что болтовней про Херсонское наступление могут пытаться прикрыть попытки закамуфлировать подготовку к наступлению на Запорожском или Харьковском направлениях. Тут уже многое зависит от нашей разведки, которая должна проникнуть в реальные замыслы врага и заблаговременно их вскрыть, чтобы эффективно их купировать.

– Из Кишинева вновь звучат агрессивные заявления. Возможна ли новая эскалация вокруг Приднестровья? Отказались ли в Киеве от идеи вторжения в ПМР?

– Тема расконсервации конфликта в Приднестровье не уходит с повестки дня и регулярно прокачивается как на Украине, так и в самой Молдавии. Делается это с подачи США и НАТО. На текущем этапе развития конфликта обострение сдерживается общей слабостью самой Молдавии и ее ВС. Спешные попытки заняться усилением молдавской армии и зачистка оппозиции в Кишиневе являются попытками сформировать условия для совместного нападения Молдавии и Украины на Приднестровье при опосредованной помощи НАТО. Лучшая гарантия пресечения данных планов — освобождение Одессы и выход российских войск к границам Молдавии и Приднестровья.

– Есть ли у ВСУ хотя бы теоретическая возможность нанести урон одному из 6-ти реакторов Запорожской АЭС, или же атаки на объект носят исключительно психологический характер?

– Технические возможности нанесения ударов по реакторам ЗАЭС у ВСУ имеются — это можно сделать как ствольной или реактивной артиллерией, так и дронами. Пока же ударами по ЗАЭС в тонусе держат возможную тему ядерных провокаций и радиационного заражения, которыми запугивают обывателей. Также решается задача недопуска на объект делегации МАГАТЭ, которая должна расследовать выявленные факты попыток Украины создать грязную ядерную бомбу.

– Как повлияла отставка Джонсона на планы Лондона воевать с Москвой "до последнего украинца"?

– Существенных признаков изменения политики Британии на данный момент нет, тем более, что Джонсон еще несколько недель будет исполнять обязанности премьер-министра, и курс он менять не собирается. Вероятная сменщица Джонсона Лиз Трасс — также привержена этому курсу, поэтому роль украинцев как пушечного мяса США и Британии не изменится.

– Возможно ли приведение в исполнение смертного приговора в отношении британских наёмников?

– С точки зрения закона никаких препятствий для этого нет. Дело расследовано, суд проведен, приговор вынесен. С точки зрения закона, единственным способом избежать оглашенного приговора является помилование со стороны главы ДНР.

Разумеется, есть еще сценарий с обменом, но на текущий момент Британия по поводу обмена своих наемников к ДНР не обращалась. Ввиду этого вероятность приведения нескольких смертных приговоров в исполнение является достаточно высокой.

С моей точки зрения, несколько таких приговоров должны быть приведены в исполнение безотносительно того, будут ли производиться последующие обмены наемников или не будут. Возможно, казнь нескольких наемников усилит интерес к обмену других.

При этом надо всячески подчеркивать, что правительство Британии бросило наемников на произвол судьбы и не стало спасать их от высшей меры наказания.

https://t.me/boris_rozhin/58223 – цинк

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