 

Ажиотаж вокруг Свеколки в Москве – Личное мнение

25.07.2022, 2:59, Разное
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В Москву на званый ужин в свою честь притащился актёр третьесортного мыла Бурак Озчивит.


Фото: Соцсети

Сам факт подобного ужина вызывает у меня недоумение, но всякое, в конце концов, бывает. Притащился и притащился — не велика птица.

Так подумала я.

Каково же было моё удивление, когда я увидела, какой ажиотаж устроили наши тётки и Дима Билан вокруг этого полного отсутствия, на мой взгляд, информационного повода.

Билан толкался в предбаннике ресторана в ожидании заморской, как ему кажется, звезды.


Фото: Соцсети

Бузова с Рудовой поймали Бурака и влепили в один кадр с ним свои вусмерть уфотошопленные, а так-то довольно сильно пожёванные пряники.

Бузова — та, вообще, сфотографировалась со Свеколкой (можно я его так буду называть?) как 14-летняя фанатка с Джастином Бибером.

Сбоку припёка какая-то. Зато вон как сияет от счастья.


Хорошие водолазные штаны, Оль. Целлюлит маскируешь? Фото: Соцсети

До этого Ксюндель за Свеколкой по всей Турции гонялась, чтобы стрясти с него совместную фоточку. Лично мне за неё было как-то неловко.

Тётки, вы безумны?

Свеколка — это актёр, повторю, третьесортного мыла. Селеб даже не категории С, а тупо омега.

Где ваше самоуважение? За каким заревом вы набились в ресторан как селёдки в бочке в ожидании кумира, который опоздал на встречу с вами на два с половиной часа, после чего помахал вам ручкой и пожрал отдельно от вас, в другом зале?

Пока вы сами не начнёте себя уважать, вас никто уважать не будет. Так выглядит правда.

Единственный человек, на ожидании которого я могла бы потратить два с половиной часа своего времени, — это тот, от которого непосредственно бы зависела жизнь. Всё.

А у вас есть кумиры? Кого готовы ждать часами? С какой целью?

Я вас слушаю очень внимательно. Не разочаруйте меня.

Источник: Лена Миро



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