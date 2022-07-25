Мнение: Свободный народ

Как, в общем-то, и предполагалось, Форум свободных народов России, прошедший в Праге, принял резолюцию с призывом о деколонизации России — проще говоря, принудительном распаде, который должен гарантировать в будущем отказ от имперской парадигмы развития.

Ничего нового и необычного. Эта идея провозглашается достаточно давно, и гитлеровский план «Ост» с разделом по крайней мере Европейской части СССР на несколько дистриктов имел под собой ту же основу. В этом смысле нынешние «свободное народы», собравшиеся в Праге, отрабатывают ту же самую повестку. Впрочем, не только Гитлер предполагал принудительное разделение СССР, желающих хватало всегда.

Здесь нужно сделать несколько уточнений. Россия (не нынешняя РФ, а историческая Россия) — это государство-цивилизация. Что на практике означает ее способность сохранять смысл своего существования даже в состоянии полной «разобранности». Поэтому распад страны рано или поздно, но приводит к ее пересборке на базе тех же самых цивилизационных смыслов. Нюанс в том, что центрами сборки могут быть разные проекты, которые выясняют свои отношения между собой, в конкурентной борьбе, после чего победитель формирует ядро будущего государства. К примеру, так произошло, когда одновременно существовали три разные версии Руси — Великое княжество Литовское, Великий Новгород и Московское княжество. Кстати, самое дикое и архаичное среди всех. Оно, как мы знаем, в итоге и победило.

Сегодня могут быть иные центры. К примеру, та же Украина. Если она, конечно, сумеет выдвинуть свой собственный проект и проецировать его на остальную цивилизационную территорию.

Принудительное расчленение России преследует цель ликвидировать в обозримом будущем появление на территории России будущего цивилизационного локуса. Почему так? Да потому что принудительное расчленение создаст огромное число противоречий между разными территориями, которые они будут разрешать в спорах и локальных конфликтах. В том числе и вооруженных. Арбитраж этих конфликтов будет проводиться патронами нынешних участников форума. Кто это будет, даже неважно. Важно то, что они менее всего будут заинтересованы в урегулировании этих конфликтов, а вот в их бесконечном продуцировании (как сейчас они манипулируют конфликтом Кремля и Киева) — без сомнений.

Да, распад России «после Путина» – вещь крайне вероятная. Однако если он пройдет явочным порядком и относительно стихийно, по естественным границам — то возникшие на территории России пять-семь территорий-государств будут иметь шанс на формирование устойчивых балансов интересов. И если эти балансы тоже будут носить естественный характер, возможно постепенное возвращение к единому пространству, но на базе иных принципов его формирования. Конфедеративному принципу, скорее всего. Конфедерация будет означать переход к более сбалансированному и устойчивому виду управления, но главное — он будет потенциально более сложным, чем унитарный вертикальный тип управления. Что даст в будущем шанс на развитие.

Тридцать-сорок мелких субъектов, о которых говорилось на форуме в Праге (что, в общем, подтверждает заботливо подготовленная карта распада) не смогут преодолеть разногласия, и им всегда будет требоваться внешний арбитр. И любая попытка к объединению этих мелких образований будет жестко пресекаться под вывеской недопущения возрождения империи.

Так что пражский форум — это сборище коллаборационистов в чистом виде. Которые и не скрывают своей ангажированности и вторичности по отношению к внешним игрокам. Их интерес — стать бургомистрами и старостами на расчлененных территориях. Всё остальное их мало заботит.

—