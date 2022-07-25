 

Российские ученые начали разработку искусственного лимфоузла

25.07.2022, 2:27, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Российские ученые приступили к разработке искусственного лимфатического узла из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, они намерены его представить в 2024 году, сообщили в пресс-службе Сеченовского университета. Новый научный проект Сеченовского университета сформирован благодаря стратегическому направлению «Биодизайн» федеральной программы «Приоритет 2030» национального проекта «Наука и университеты».

«В Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова Минздрава РФ совместно с Институтом физиологии имени И. П. Павлова РАН приступили к разработке искусственного лимфатического узла. Итогом совместной работы станет уникальная промышленная технология создания искусственных лимфатических узлов, которая в дальнейшем будет применяться в экспериментальной и клинической практике. Первый искусственный лимфатический узел ученые представят в 2024 году», – говорится в сообщении на сайте «Национальные проекты».

Проект позволит разработать технологию конструирования лимфоузлов с возможностью их дальнейшего промышленного производства. Это позволит российской медицине выйти на решение социально значимых задач коррекции последствий различных патологических состояний, включая лимфаденэктомию и лечение иммунодефицитных и аутоиммунных заболеваний.

«В настоящее время ведется работа над инженерной реализацией лимфатического узла в виде микрожидкостного чипа. В качестве биосовместимого пористого материала, который будет составлять основу лимфоузла, планируется использовать сверхвысокомолекулярный полиэтилен», – рассказал профессор кафедры высшей математики, механики и математического моделирования Сеченовского университета Геннадий Бочаров.

Сейчас ученые разрабатывают компьютерную модель лимфатического узла высокой степени детализации, на основе которой методами биопринтинга и микрофлюидики будет создан биоинженерный прототип лимфоузла. Затем специалистам предстоит заселить конструкцию из биоматериалов популяциями клеток иммунной системы.

Согласно целям национального проекта «Наука и университеты», Россия должна войти в пятерку стран, ведущих разработки в приоритетных областях. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.12.20 / Рогозин о запуске «Ангары-А5»: Она летает, черт возьми

06.03.21 / Renault начала в Европе приём заказов на кроссовер Arkana 2021 года

30.06.20 / Малькевич объяснил, как разоблачать фейковые сообщения о нарушениях в голосовании

13.11.20 / Тихановская объявила о создании в Белоруссии Народного трибунала

27.11.21 / Индия возобновила экспорт вакцин от коронавируса

14.09.21 / Политика: Президент Сербии прогнулся перед Меркель

30.11.21 / Insider – Трамп предложил оппонентам дебаты на тему фальсификации выборов

05.12.20 / Le Monde – в Норвегии нарушителям карантина грозит тюрьма

23.07.20 / Госдеп отреагировал на нападение на журналистов Первого канала в США

07.03.21 / В ЕС рассказали, сколько женщин работают в высших органах власти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика