Российские ученые начали разработку искусственного лимфоузла

Российские ученые приступили к разработке искусственного лимфатического узла из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, они намерены его представить в 2024 году, сообщили в пресс-службе Сеченовского университета. Новый научный проект Сеченовского университета сформирован благодаря стратегическому направлению «Биодизайн» федеральной программы «Приоритет 2030» национального проекта «Наука и университеты».

«В Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова Минздрава РФ совместно с Институтом физиологии имени И. П. Павлова РАН приступили к разработке искусственного лимфатического узла. Итогом совместной работы станет уникальная промышленная технология создания искусственных лимфатических узлов, которая в дальнейшем будет применяться в экспериментальной и клинической практике. Первый искусственный лимфатический узел ученые представят в 2024 году», – говорится в сообщении на сайте «Национальные проекты».

Проект позволит разработать технологию конструирования лимфоузлов с возможностью их дальнейшего промышленного производства. Это позволит российской медицине выйти на решение социально значимых задач коррекции последствий различных патологических состояний, включая лимфаденэктомию и лечение иммунодефицитных и аутоиммунных заболеваний.

«В настоящее время ведется работа над инженерной реализацией лимфатического узла в виде микрожидкостного чипа. В качестве биосовместимого пористого материала, который будет составлять основу лимфоузла, планируется использовать сверхвысокомолекулярный полиэтилен», – рассказал профессор кафедры высшей математики, механики и математического моделирования Сеченовского университета Геннадий Бочаров.

Сейчас ученые разрабатывают компьютерную модель лимфатического узла высокой степени детализации, на основе которой методами биопринтинга и микрофлюидики будет создан биоинженерный прототип лимфоузла. Затем специалистам предстоит заселить конструкцию из биоматериалов популяциями клеток иммунной системы.

Согласно целям национального проекта «Наука и университеты», Россия должна войти в пятерку стран, ведущих разработки в приоритетных областях. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.

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