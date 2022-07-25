Ликвидирован командир украинской «бригады имени рыцарей Зимнего похода»

На Украине ликвидирован полковник Виталий Гуляев – командир 28-й отдельной механизированной бригады сухопутных войск Украины, дислоцированной в Одесской области, сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко.

Гончаренко сообщил, что командир «бригады имени рыцарей Зимнего похода» участвовал в боях «еще с 2014 года, а командиром одесской 28-й бригады стал в сентябре 2021-го», передает РИА «Новости».

Напомним, Зимний поход – действия пробиравшейся на территорию Польши армии Украинской Народной Республики в тылу Красной и Добровольческой армий. УНР на тот момент руководил Симон Петлюра.

Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

В июле глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что географические задачи специальной военной операции РФ на Украине изменились, в том числе из-за поставок Киеву HIMARS, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР.

—