США пожаловались на агрессивные перехваты самолетов и кораблей Китаем

Китайские ВВС и ВМС стали чаще и агрессивнее перехватывать военные самолеты и корабли США и их союзников, сообщил глава комитета начальников штабов американских вооруженных сил генерал Марк Милли.

Милли сказал, что число перехватов «существенно выросло за последние пять лет». Он заявил, что число инцидентов растет «в одинаковой пропорции» с количеством опасных сближений, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Генерал рассказал, что в одном из инцидентов китайский истребитель выбросил дипольные отражатели (пассивные ложные цели), которые засосало в двигатель самолета морской разведки P-8 Poseidon ВВС Австралии.

Как сообщил Милли, глава объединенного штаба Народно-освободительной армии Китая Ли Цзочэн в ответ на претензии со стороны американского генерала заявил, что США не должны «осуществлять провокаций».

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