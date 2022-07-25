 

Ученые изучили рацион шотландских лисиц

25.07.2022, 2:20, Разное
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Новое исследование позволило ученым доказать, что рыжие шотландские лисицы часто употребляют в пищу фекалии домашних собак. Это показывает ДНК-анализ экскрементов.

Известно, что иногда одни виды едят кал других видов или своих сородичей. В некоторых случаях это является частью пищевого поведения, но чаще всего употребление фекалий обосновано наличием в них большого количества калорий и питательных веществ, которых так не хватает диким животным.

Анализ экскрементов лисиц показал, что он на 40% состоит из переработанного кала домашних собак. Последние хорошо питаются, поэтому лисицы предпочитают именно их фекалии. Также за собаками не нужно гоняться, что упрощает процесс добычи пищи.



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