 

Психологи выяснили, почему люди воспринимают любовь как что-то волшебное

25.07.2022, 2:20, Разное
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Эксперты из Соединенных Штатов Америки выяснили, почему многие считают чувство любви волшебным. Они провели исследование, чтобы разобраться с вопросом.

Сотрудники Калифорнийского университета в Ирвине заявили, что люди считают чувство любви волшебным не просто так. Это помогает им выжить. В результате эволюции, по их мнению, человек стал существом, которое нацелено на моногамные длительные отношения. Любовь помогает искать постоянного партнера, а ведь часто это длительный и сложный процесс.

Специалисты считают, что любовь помогает человеку размножаться, но это применимо не ко всем. Некоторые получают от этого чувства адаптивные преимущества, хотя не могут или не хотят продолжать род.



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