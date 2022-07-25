Психологи выяснили, почему люди воспринимают любовь как что-то волшебное

Эксперты из Соединенных Штатов Америки выяснили, почему многие считают чувство любви волшебным. Они провели исследование, чтобы разобраться с вопросом.

Сотрудники Калифорнийского университета в Ирвине заявили, что люди считают чувство любви волшебным не просто так. Это помогает им выжить. В результате эволюции, по их мнению, человек стал существом, которое нацелено на моногамные длительные отношения. Любовь помогает искать постоянного партнера, а ведь часто это длительный и сложный процесс.

Специалисты считают, что любовь помогает человеку размножаться, но это применимо не ко всем. Некоторые получают от этого чувства адаптивные преимущества, хотя не могут или не хотят продолжать род.