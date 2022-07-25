Siemens направила Газпрому лицензию на турбину для «Северного потока»

После нескольких запросов со стороны Газпрома компания Siemens Energy направила ему выданную Канадой экспортную лицензию на турбину для «Северного потока», сообщают СМИ.

Документ разрешает ремонтировать, обслуживать и транспортировать турбину до конца 2024 года. Газпром три раза просил Siemens предоставить лицензию, подтверждающую исключение оборудования из санкций. Газпром указывал, что до сих пор никаких документальных подтверждений снятия санкций у него не было, пишет «Коммерсант».

Чтобы турбину ввезли в Россию, Газпром должен изменить базис ее доставки с Монреаля на конечный пункт в России. В случае, если стороны успешно обменяются документами, транспортировку могут осуществить в ближайшие дни. Однако источники сомневаются, что доставка турбины приведет к росту прокачки по «Северному потоку», поскольку еще несколько машин нуждаются в ремонте.

Напомним, транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений.

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