 

Siemens направила Газпрому лицензию на турбину для «Северного потока»

25.07.2022, 1:45, Новости дня
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После нескольких запросов со стороны Газпрома компания Siemens Energy направила ему выданную Канадой экспортную лицензию на турбину для «Северного потока», сообщают СМИ.

Документ разрешает ремонтировать, обслуживать и транспортировать турбину до конца 2024 года. Газпром три раза просил Siemens предоставить лицензию, подтверждающую исключение оборудования из санкций. Газпром указывал, что до сих пор никаких документальных подтверждений снятия санкций у него не было, пишет «Коммерсант».

Чтобы турбину ввезли в Россию, Газпром должен изменить базис ее доставки с Монреаля на конечный пункт в России. В случае, если стороны успешно обменяются документами, транспортировку могут осуществить в ближайшие дни. Однако источники сомневаются, что доставка турбины приведет к росту прокачки по «Северному потоку», поскольку еще несколько машин нуждаются в ремонте.

Напомним, транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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