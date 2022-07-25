Тело задушенной девушки нашли в туалете на ж/д станции в Подмосковье

Мужчина задержан по подозрению в убийстве девушки, тело которой нашли в туалете на железнодорожной станции в Подмосковье, сообщило управление на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Задержанный житель Пермского края 1980 года рождения был ранее судим за грабеж, разбой, убийство и другие преступления. Его задержали «при попытке покинуть столичный регион». Тело девушки нашли в общественном туалете на станции Нахабино. Предварительный диагноз смерти – асфиксия (удушение). Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, передает РИА «Новости».

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