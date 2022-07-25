 

Бастрыкин объяснил «суть» украинского нацбата «Азов»

25.07.2022, 1:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Членов украинского националистического батальона «Азов» объединяет «непоколебимость убивать ни в чем неповинных людей», сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

По словам Бастрыкина, в нацбате «состоят лица разного возраста, уровня образования и жизненного опыта», но они «едины» в этой «непоколебимости», в «этом вся суть националистов «Азова», пишет «Российская газета».

Бастрыкин привел ряд примеров. ТаК, в марте в Мариуполе боевик Сергей Михайленко со своим сослуживцем с позывным «Дрон» обстреляли машину, на которой большими буквами было написано «Дети». В результате погибла семья из четырех человек, в том числе трехлетний ребенок. «Братья-националисты» Алексей Мозговой и Юрий Мозговой занимали позиции в пятиэтажном жилом, в подвале которого находились 15 мирных граждан. Националисты, «угрожая убийством, запретили гражданским лицам покидать подвал, даже чтобы принести больному лекарства». В результате тяжело больной мужчина умер, а когда остальные «хотели покинуть место, Мозговые стали по ним стрелять – еще четыре человека погибли», передает ТАСС.

Следователи СК установили более 220 человек, среди которых представители высшего командования Вооруженных сил Украины, причастных к обстрелам Донбасса, сообщил Бастрыкин. 92 командирам и их подчиненным предъявлены обвинения, «объявлены в розыск 96 лиц, в частности 51 командир ВСУ».

Открыто 1300 уголовных дел – уголовные дела расследуются в отношении представителей военного и политического руководства страны, членов радикальных националистических объединений, а также представителей украинских вооруженных формирований.

Кроме того, возбуждены уголовные дела по фактам разработки сотрудниками Минздрава Украины оружия массового поражения, «есть дела по фактам участия наемников» в отношении граждан Великобритании, США, Канады, Нидерландов и Грузии.

Открыто пять уголовных дел о посягательствах представителей украинских националистических формирований на жизнь российских военнослужащих, а также шесть уголовных дел по фактам издевательств над российскими военными. 

Бастрыкин также сообщил об уничтожении украинскими националистами более 7 тыс. объектов гражданской инфраструктуры.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.04.22 / Украинская модель рассказала о съемке на развалинах роддома №1 в Мариуполе

21.07.20 / Нефть подорожала на новостях по вакцине от коронавируса

24.01.21 / Боевики обстреляли позиции ВСУ возле Пивденного из гранатометов и минометов – штаб ООС

29.05.21 / Полиция сообщила о разоблачении бывшего боевика “ЛНР” в Луганской области

10.09.20 / Минюст решил наказать Пашаева и Добровинского

08.07.20 / Стали известны условия содержания Сафронова в СИЗО

25.07.21 / Под Астраханью столкнулись грузовик и легковушка, погибли четверо

05.07.22 / Прекратить насилие «во имя каждой жертвы бессмысленной войны»

31.12.21 / Санта-Клауса задержали в Ульяновске

27.05.21 / Нардеп Василенко возглавила Бюро женщин-парламентариев Межпарламентского союза – “Голос”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика