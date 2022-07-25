Бастрыкин объяснил «суть» украинского нацбата «Азов»

Членов украинского националистического батальона «Азов» объединяет «непоколебимость убивать ни в чем неповинных людей», сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

По словам Бастрыкина, в нацбате «состоят лица разного возраста, уровня образования и жизненного опыта», но они «едины» в этой «непоколебимости», в «этом вся суть националистов «Азова», пишет «Российская газета».

Бастрыкин привел ряд примеров. ТаК, в марте в Мариуполе боевик Сергей Михайленко со своим сослуживцем с позывным «Дрон» обстреляли машину, на которой большими буквами было написано «Дети». В результате погибла семья из четырех человек, в том числе трехлетний ребенок. «Братья-националисты» Алексей Мозговой и Юрий Мозговой занимали позиции в пятиэтажном жилом, в подвале которого находились 15 мирных граждан. Националисты, «угрожая убийством, запретили гражданским лицам покидать подвал, даже чтобы принести больному лекарства». В результате тяжело больной мужчина умер, а когда остальные «хотели покинуть место, Мозговые стали по ним стрелять – еще четыре человека погибли», передает ТАСС.

Следователи СК установили более 220 человек, среди которых представители высшего командования Вооруженных сил Украины, причастных к обстрелам Донбасса, сообщил Бастрыкин. 92 командирам и их подчиненным предъявлены обвинения, «объявлены в розыск 96 лиц, в частности 51 командир ВСУ».

Открыто 1300 уголовных дел – уголовные дела расследуются в отношении представителей военного и политического руководства страны, членов радикальных националистических объединений, а также представителей украинских вооруженных формирований.

Кроме того, возбуждены уголовные дела по фактам разработки сотрудниками Минздрава Украины оружия массового поражения, «есть дела по фактам участия наемников» в отношении граждан Великобритании, США, Канады, Нидерландов и Грузии.

Открыто пять уголовных дел о посягательствах представителей украинских националистических формирований на жизнь российских военнослужащих, а также шесть уголовных дел по фактам издевательств над российскими военными.

Бастрыкин также сообщил об уничтожении украинскими националистами более 7 тыс. объектов гражданской инфраструктуры.

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