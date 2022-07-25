 

Эксперты выяснили, распознает ли человек без сознания слова, которые произносят окружающие

25.07.2022, 1:00, Разное
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Ученые из Израиля решили выяснить, как ведет себя мозг человека, находящегося в бессознательном состоянии. Они проверили, реагирует ли орган на слова окружающих людей и другие звуковые раздражители.

Для этого в мозг людей вживили электроды и анализировали активность коры, когда добровольцы находились без сознания. Оказывается, орган реагирует на звуки и слова, но не может концентрироваться на них, что делает обработку информации затруднительной и неэффективной.

Пока эксперты не знают, чем полезна эта информация, но уверены, что она поможет лучше понять, как ведет себя мозг людей в бессознательном состоянии или в процессе сна.



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