Раскрыт секрет психической устойчивости человека
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Счастлив и здоров тот человек, который обладает крепкими и стабильными социальными связями. К такому выводу пришли специалисты из Гарвардского университета в результате нового исследования. Также они заявили, что общение помогает укрепить психику.
В процессе исследования специалисты пытались понять, что делает людей счастливыми. Они пришли к выводу, что на этот показатель влияет множество факторов. Необходимо во всем искать положительные стороны, чаще общаться с окружающими. Не стоит забывать о добрых делах, комплиментах собеседникам.
Все это делает человека счастливым, но особую пользу приносит медитация. Практика учит мозг думать настоящим, отпускать весь негатив. Человек избавляется от лишней самокритики, принимает себя.
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