 

Путин призвал жестко преследовать виновных в угрожающих жизни преступлениях

25.07.2022, 0:25, Новости дня
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Глава российского государства Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия с их профессиональным праздником и призвал жестко преследовать лиц, виновных в преступлениях, которые угрожают жизни людей.

Путин назвал их работу «сложной, кропотливой, ответственной», направленной на решение «задач государственной и большой общественной значимости». Президент поблагодарил сотрудников органов следствия «за профессионализм, принципиальность, верность лучшим традициям следственной работы», пожелав «здоровья, благополучия» ветеранам, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства выразил уверенность, что «и нынешнее поколение следователей будет всегда достойно выполнять свой долг перед страной и гражданами России». По его словам, важно, чтобы их работа «полностью соответствовала актуальным законодательным изменениям, в том числе направленным на улучшение делового климата в стране, на гуманизацию законодательства». Однако при этом нужно «жестко, непримиримо, по всей строгости закона преследовать лиц, виновных в преступлениях, угрожающих жизни и здоровью людей», сказал он.

Путин рассчитывает, что «работники следственных органов РФ будут качественно и эффективно выполнять свои обязанности, демонстрировать высокие результаты по всему комплексу» задач.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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