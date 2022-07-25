Глава МИД России впервые прибыл в Республику Конго
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Республику Конго, сообщают информационные агентства.
Это первый в истории визит министра иностранных дел РФ в Республику Конго, передает ТАСС.
В Республику Конго Лавров прибыл из Египта. На пресс-конференции в Каире он раскрыл детали «зерновой сделки», заключенной в Стамбуле. В ходе встречи с постпредами стран-членов Лиги арабских государств он заявил, что Россия обязательно поможет украинскому народу избавиться от антинародного режима, российский и украинский народ продолжат жить вместе.
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