 

Глава МИД России впервые прибыл в Республику Конго

25.07.2022, 0:25, Новости дня
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Республику Конго, сообщают информационные агентства.

Это первый в истории визит министра иностранных дел РФ в Республику Конго, передает ТАСС.

В Республику Конго Лавров прибыл из Египта. На пресс-конференции в Каире он раскрыл детали «зерновой сделки», заключенной в Стамбуле. В ходе встречи с постпредами стран-членов Лиги арабских государств он заявил, что Россия обязательно поможет украинскому народу избавиться от антинародного режима, российский и украинский народ продолжат жить вместе.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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