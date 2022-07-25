 

Проклов день или Прокл-плакальщик: традиции и запреты 25 июля в церковный праздник

25.07.2022, 0:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

История

Церковный праздник сегодня отражает и скорбь по усопшим святым и радость от их несокрушимой веры в Бога. Проклов день 25 июля верующие проводят по канонам православного календаря.

Мученики Прокл и Иларий Калиптские — это дядя и племянник, которые жили в 1-2 веках от Рождества Христова и распространяли учение Господа. В то время правил император Траян, который не разделял идеи христианства. Прокла и Илария он пытался склонить к язычеству, подверг пыткам, а затем приказал казнить. Святых похоронили в одной могиле.

Название церковного праздника Прокл-плакальщик появилось из-за того, что обычно с 25 июля начинало выпадать больше росы. У верующих капли в Проклов день ассоциируются со слезами мученика, хотя ничего подобного в православном календаре не значится.

Что нельзя делать 25 июля

Согласно народным верованиям, не следует пренебрегать росой и любыми осадками, которые сегодня проявляются. Запрещено муссировать в голове дурные мысли, замышлять плохое, склонять людей к конфликтам и самим в них вступать.
25 июля 2022 года по православному календарю необходимо помнить о гигиене речи: брань, ругательства и негатив отрезаем на корню.

Наши предки верили, что есть сахар в Проклов день нежелательно из-за риска попасть в неприятную и даже незаконную авантюру. В церковный праздник сегодня нельзя купаться в водоемах одиноким женщинам с проблемами в личной жизни.

Обычаи и традиции

Издавно считалось, что 25 июля роса имеет целебные свойства, поэтому ее собирали для питья и умывания. Главное при таких процедурах – осознанная вера и чистое намерение поправить здоровье вне зависимости от даты в православном календаре.

Хорошо в церковный праздник посетить храм, а там поставить свечи, желая здравия живущим и покоя усопшим. Прочитайте сегодня кондак мученикам Проклу и Иларию Калиптским, простите ближним обиды, помогите попавшим в беду.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04.22 / Мнение: Спад ВВП в России составит 8-10% в 2022-м году

25.06.21 / Белая кожа – символ благородства и красоты: квинтэссенция отбеливания от корейских и японских девушек

08.07.22 / Мнение: Чумной барак

29.11.20 / Четыре признака того, что у вашего ребенка «старая душа»

14.05.22 / Электронные сигареты могут негативно влиять на защиту организма от инфекций

17.01.22 / В московских поликлиниках значительно увеличено количество дежурных врачей

23.11.21 / В России введут доступ к сайтам по QR-кодам

15.03.22 / Аккуратность и тонкие линии не приветствуются: тренд в макияже глаз, который очень легко воспроизвести

08.07.22 / Мнение: Россия возвращает планету в сознание

20.10.20 / Король Виллем-Александр и королева Максима завершили отпуск в Греции через день после его начала из-за негодования народа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика