Исследование: компьютерные игры способны улучшить работу мозга

Специалисты из Соединенных Штатов Америки провели исследование и выяснили, что любители компьютерных игр отличаются лучшей работой отдельных областей мозга, ответственных за принятие решения и реакцию на основе визуального восприятия.

Доказал это и эксперимент с участием 47 студентов. Лишь 28 из них регулярно играли в компьютер, но в сканер МРТ поместили всех. Внутри установки был экран, демонстрирующий движение точек. Когда они меняли направление перемещения, необходимо было нажимать левой или правой рукой на кнопки.

Результаты показали, что любители компьютерных игр быстрее реагировали на изменение направления перемещения точек, за что отвечала повышенная активность ряда областей их мозга.