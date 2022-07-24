Миксуем с широкими брюками, черными аксессуарами и дополняем сандалиями: белая майка – связующее звено летнего гардероба

Достаточно часто нам бывает сложно найти новую модную одежду, при помощи которой можно создать красивый и стильный образ. Однако, чтобы выглядеть эффектно, нужно выбирать базовые предметы гардероба, которые составят основу.

Отличным решением станет красивый и стильный белый топ, который можно сочетать практически с чем угодно, чтобы выглядеть просто потрясающе. Вот несколько советов относительно того, как подобрать на лето и стилизовать белый топ.

Стильный и модный наряд

Белая майка на бретельках и с завязками на шее является очень интересным вариантом. Такой наряд помогает подчеркнуть зону плеч и декольте.

Можно сочетать с широкими брюками, придавая совершенно новый и интересный вид самой популярной летней одежде. Дополнить образ можно при помощи аксессуаров черного цвета, таких как сандалии, ремень, солнцезащитные очки, сумка. В итоге получится интересный монохромный образ.

Белый топ с джинсами

Если есть джинсы, которые отлично смотрятся в жаркие месяцы, то это модель с широкими штанинами, завышенной талией и свободной посадкой.

Это стильный, модный, но при этом довольно неформальный вариант, который можно сделать более торжественным. Для этого стоит сочетать джинсы вместе с белым топом и обувью на высоких каблуках. В итоге получится универсальный образ как для дня, так и для вечера.

Асимметричный топ

Очень красиво и стильно смотрится асимметричный топ на одно плечо с красивым вырезом.

Такой наряд помогает создать просто невероятный образ, если надеть красивые брюки или же юбку. Эта модель топа является отличным вариантом, если хочется добавить некоторую инновацию без особых усилий.

Классический вариант

Летом можно сыграть на контрасте различных стилей, чтобы создать просто удивительный образ.

Белый топ красиво сочетается с блейзером классического покроя и джинсовыми шортами. Это довольно простое сочетание, которое отлично подойдет совершенно каждой девушке. Это своего рода адаптация классического сочетания белого топа с джинсами.

Тотальный белый образ

Такой образ никогда не выйдет из моды и всегда будет оставаться актуальным. Этот вариант идеально подходит для тех дней, когда просто не знаете, что надеть, и хотите остановить свой выбор на удобном образе.

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Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Хорошо смотрится белый топ вместе с белыми брюками или юбкой. Лучше всего сочетать вместе с босоножками.

Стиль колледжа

Помимо короткой юбки с клетчатым принтом стиль колледжа представлен небольшими ультрамодными деталями. Например, можно носить свитер на плечах.

Монохромное сочетание белого топа вместе с джинсами придает образу совершенно новый вид. Кроме того, это отличный способ составить гардероб, соответствующий модным тенденциям, без надобности приобретать новую одежду. Так всегда можно выглядеть максимально стильно, но при этом достаточно просто.

Эффектный образ

Чтобы сделать внешний вид стильным, нужно просто сочетать роскошный наряд вместе с простой белой майкой.

Например, такой вневременной топ хорошо выглядит с оригинальной длинной юбкой с принтом.

Это позволит создать красивый и праздничный наряд, который подойдет для совершенно любого торжественного мероприятия.

Топ с коротким рукавом

Для создания удобного уличного образа стоит выбрать для себя простую футболку с коротким рукавом. Это настолько же универсальный вариант, как и топы без рукавов.

Футболка с коротким рукавом хорошо сочетается с брюками с низкой посадкой. Это самый настоящий супертренд этого года. Дополнить такой наряд можно обувью на плоском ходу, а также модными и эффектными аксессуарами.

Важно при этом чувствовать себя максимально комфортно и непринужденно на протяжении всего дня.