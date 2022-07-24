 

Экс-главу СБУ по «Автономной Республике Крым» обвинили в «сдаче юга Украины»

24.07.2022, 23:00, Новости дня
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Задержанный в Украине Олег Кулинич, который до марта 2022 года возглавлял управление СБУ по «Автономной Республике Крым», и экс-заместитель секретаря СНБО страны Владимир Сивкович подозреваются в «сдаче юга Украины российским войскам» в феврале, следует из текста обвинения.

Украинское следствие считает, что Кулинич и Сивкович обеспечивали «разведывательно-подрывную деятельность против Украины», они передавали российской стороне «сведения, составляющие гостайну, влияли на кадровые назначения и управленческие решения в СБУ», передает ТАСС со ссылкой на «Обозреватель».

Утверждается, что «именно Кулинич под координированием Сивковича в конечном счете обеспечил быструю оккупацию южных областей Украины». Следователи заявляют, что он «утаил информацию контрразведки о наступлении российских войск из Крыма от руководства СБУ и государства».

Напомним, в марте президент Украины Владимир Зеленский снял Кулинич с должности главы управления СБУ по «Автономной Республике Крым» (так российскую Республику Крым называет Киев, который отказывается признавать воссоединение полуострова с Россией и продолжает считать его своей территорией). В июле Кулинич был задержан на Украине.

СМИ сообщали, что Кулинич «был задокументирован на общении с представителями Минобороны России, а также с экс-заместителем секретаря СНБО во времена Януковича Владимиром Сивковичем», который после 2014 года живет в России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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