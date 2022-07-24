 

Лабораторный модуль пристыковался к китайской космической станции

24.07.2022, 23:00, Новости дня
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К базовому модулю «Тяньхэ» китайской орбитальной станции успешно пристыковался лабораторный модуль «Вэньтянь», сообщают СМИ.

В воскресенье с космодрома Вэньчан стартовала ракета-носитель Long March 5B (CZ-5B, «Чанчжэн-5-би») с модулем «Вэньтянь». Стыковка произошла примерно в 03.45 по местному времени (22.45 мск), передает ТАСС со ссылкой на CGTN.

Напомним, китайская станция находится на высоте примерно 400 км и, как ожидается, прослужит более десяти лет. До присоединения нового модуля она состояла из базового модуля «Тяньхэ» и грузовых кораблей «Тяньчжоу-3» и «Тяньчжоу-4». «Вэньтянь» планируют использовать в основном как лабораторию для биологических исследований, но в нем также есть спальные зоны, санитарный узел и кухня. В октябре в космос будет запущен второй лабораторный модуль – «Мэнтянь». После этого строительство станции будет завершено.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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