 

Создан датчик, способный фиксировать перенапряжение мышц

24.07.2022, 22:07, Разное
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Российские специалисты разработали биологический сенсор для определения уровня лактата в поте человека. Это позволяет прогнозировать перенапряжение перегрузки для мышечной ткани.

Основан прибор на берлинской лазури и гексацианоферрата никеля. Покрыт он иономерной оболочкой для стабильной работы в экстремальных условиях. Показатели снимаются с помощью амперметра.

Эксперименты с участием спортсменов от 20 до 30 лет продемонстрировали эффективность разработки. Ученые выполнили анализ уровня лактата до и после тренировок. Оказывается, показатели меняются только для тех групп мышц, которые подвергались физическим нагрузкам. Концентрация соединения позволяет определить степень перегрузки ткани.



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