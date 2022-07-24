Создан датчик, способный фиксировать перенапряжение мышц

Российские специалисты разработали биологический сенсор для определения уровня лактата в поте человека. Это позволяет прогнозировать перенапряжение перегрузки для мышечной ткани.

Основан прибор на берлинской лазури и гексацианоферрата никеля. Покрыт он иономерной оболочкой для стабильной работы в экстремальных условиях. Показатели снимаются с помощью амперметра.

Эксперименты с участием спортсменов от 20 до 30 лет продемонстрировали эффективность разработки. Ученые выполнили анализ уровня лактата до и после тренировок. Оказывается, показатели меняются только для тех групп мышц, которые подвергались физическим нагрузкам. Концентрация соединения позволяет определить степень перегрузки ткани.